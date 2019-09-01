ضربات موجعة للحوثيين بـ«حجة» حقيقة وفاة نجل الرئيس «محمد مرسي» بأزمة قلبية السعودية تستعين بـ«الصخرة السوداء»... وأسرار جديدة عن لجنة ترفع تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد 100 عربة عبر البحر وتحريك ألوية عسكرية.. استعدادات إماراتية لمعركة كبيرة مع ”الشرعية“ ومصادر تكشف عن توجيهات صارمة تلقاها ”المجلس الانتقالي“ من ”أبو ظبي“ تفاصيل عملية إعدام بشعة لشخصين من أبناء «صنعاء» أعدمتهما ميليشيا الانتقالي بطريقة وحشية - تعرف على السبب انتشار واسع للدوريات ورجال الأمن في مختلف شوارع «عتق»تنفيذاً لتوجيهات «الميسري»ومسؤول أمني يتحدث عن المهمة ويوجه مناشدة هامة «للمواطنين» ”كتائب الموت“ الحوثية تنكسر في ”الجوف“.. تفاصيل هجوم حوثي عنيف على قوات ”الشرعية“ في ”خب والشعف“ سلطنة عمان تبلغ ”هادي“ موقفها من ”تمرد عدن“ واعتداء الطيران الاماراتي واتس آب يقود إمرأتين خليجيتين إلى القضاء ! ترامب يكشف بطريق الخطأ سر عسكري أمريكي خطير (صورة)
توفي عبد الله مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، مساء الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق مصدرين.
ونقلت وكالة الاناضول عن أحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل قولة : "توفي عبد الله في إحدى المستشفيات، بعد أن نقل إليها إثر أزمة قلبية، وتأكدنا من ذلك".
وأضاف: "نحن في الطريق للمستشفى"، دون تفاصيل.
وتوفي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة وقتها.