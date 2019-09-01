حقيقة وفاة نجل الرئيس «محمد مرسي» بأزمة قلبية

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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توفي عبد الله مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، مساء الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق مصدرين.

ونقلت وكالة الاناضول عن أحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل قولة : "توفي عبد الله في إحدى المستشفيات، بعد أن نقل إليها إثر أزمة قلبية، وتأكدنا من ذلك".

وأضاف: "نحن في الطريق للمستشفى"، دون تفاصيل.

وتوفي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة وقتها.