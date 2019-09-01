100 مدرعة اماراتية تصل ”عدن“ عبر البحر

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصلت تعزيزات عسكرية تابعة للقوات الإماراتية، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية أن نحو 70 عربة إماراتية وصلت على متن سفينة إلى عدن، وجرى نقلها إلى معسكر تابع للحزام الأمني.

وأكدت المصادر أن التعزيزات الاماراتية تأتي بعد ساعات من وصول أخرى مماثلة تضم 30 عربة.

وقال شهود أمس الثلاثاء إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أرسلت تعزيزات كذلك إلى عدن واستدعت مقاتلين كانت تنشرهم على مشارف مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون في الغرب.

وأضافوا أن المقاتلين حفروا أنفاقا وخنادق على أطراف عدن وأغلقوا طرقا رئيسية تؤدي إلى خارج المدينة لمنع قوات الحكومة من استعادتها.