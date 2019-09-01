100 مدرعة اماراتية تصل ”عدن“ عبر البحر تفاصيل عملية إعدام بشعة لشخصين من أبناء «صنعاء» أعدمتهما ميليشيا الانتقالي بطريقة وحشية - تعرف على السبب انتشار واسع للدوريات ورجال الأمن في مختلف شوارع «عتق»تنفيذاً لتوجيهات «الميسري»ومسؤول أمني يتحدث عن المهمة ويوجه مناشدة هامة «للمواطنين» ”كتائب الموت“ الحوثية تنكسر في ”الجوف“.. تفاصيل هجوم حوثي عنيف على قوات ”الشرعية“ في ”خب والشعف“ سلطنة عمان تبلغ ”هادي“ موقفها من ”تمرد عدن“ واعتداء الطيران الاماراتي واتس آب يقود إمرأتين خليجيتين إلى القضاء ! ترامب يكشف بطريق الخطأ سر عسكري أمريكي خطير (صورة) الحزن يخيم على السعوديين بعد فاجعة .. رحيل زوجين يمنيين .. تفاصيل حزينة 230 هجوما على الإمارات في 8 أشهر فنان مصري يفضح نفوذ زوجة السيسي وفساد الجيش المصري .. فيديو
تداول ناشطون،اليوم الأربعاء، صورا لجثتي شخصين من أبناء محافظة صنعاء أعدمتهما ميليشيا الانتقالي الإماراتي في محافظة لحج جنوبي اليمن.
وكانت ميليشيا ما يسمى بالحزام الأمني بمحافظة لحج بقيادة صالح السيد؛ اعترضت مطلع الشهر الجاري، طريق "عزيز أحمد علي الزوار، وماجد أحمد ملاطف الزوار" أثناء عبورهما من محافظة لحج على متن شاحنة نقل تجارية "دينا"، لتقوم بعد ذلك بإعدامهما بطريقة وحشية، ونهب الشاحنة، بتهمة الانتماء لمحافظة شمالية.
وعثر سكان محليون على جثتيهما خلف محطة السعيدي بالقرب من مقر الحزام الأمني واللواء الخامس التابع للانتقالي الإماراتي بمحافظة لحج.
وأظهرت الصور أن الميليشيات أعدمتهما بالرصاص من مسافة صفر، لتقوم بالتمثيل بجثتيهما من خلال طعنها بآلات حادة.
و"ماجد وعزيز الزوار"هما أبناء عم يعملان في نقل البضائع وينتميان لمديرية الحيمة التابعة لمحافظة صنعاء.
ومنذ الخميس الماضي، تمارس ميليشيا الانتقالي إعدامات وتصفيات بدوافع مناطقية لمدنيين وجرحى من جنود الجيش الوطني في محافظات عدن وأبين ولحج، وذلك عقب الغارات الجوية الإماراتية التي استهدف الجيش الوطني على تخوم مدينة عدن ومحافظة أبين.وفقا لتقارير حقوقية.