”كتائب الموت“ الحوثية تنكسر في ”الجوف“.. تفاصيل هجوم حوثي عنيف على قوات ”الشرعية“ في ”خب والشعف“

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تصدت قوات الجيش الوطني بمحور الجوف، مساء أمس الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، لهجوم حوثي عنيف، على مواقع الجيش في جبهة ”الوجف“ بمحافظة الجوف (شمال اليمن).
وقال اركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي لـ”مأرب برس“، ان ”مليشيا الحوثي شنت هجوما كبيرا بمختلف أنواع الأسلحة، على مواقع الجيش في جبهة الوجف بمديرية خب والشعف“.
وأوضح ”العكيمي“ ان مجاميع كبيرة من وحدات ما يسمى بـ”كتائب الموت“ التابعة للحوثيين شاركت في الهجوم، الذي كانت المليشيا تسعى من خلاله لاختراق جبهة ”الوجف“ والالتفاف على قوات المحور في وادي ”السليلة“ والذي يعتبر البوابة الرئيسية لـ”اليتمة“.
وأكد أركان حرب المحور ان ”قوات اللواء 165 التابعة لمحور الجوف تمكنت من كسر هجوم الحوثيين بعد معارك عنيفة استمرت حتى صباح اليوم الأربعاء“، مشيرا الى ان قوات اللواء لمليشيا الحوثي في المرصاد.
ولفت العميد العكيمي الى ان الهجوم الحوثي، كان ”رد فعل حوثي على مشاركة كتيبة الدعم والاسناد التابعة للمحور، في فك الحصار على قوات الجيش الوطني في كتاف بمحافظة صعدة“.