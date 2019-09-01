واتس آب يقود إمرأتين خليجيتين إلى القضاء !

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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: تطور خلاف عائلي بين أسرة زوجين إلى تبادل رسائل السب والقذف والتهديد بين كل من أم الزوج وأم الزوجة إلى أن وصلتا إلى ساحات القضاء في رأس الخيمة بدولة الإمارات .

ووفقا لما نشره موقع ” الإمارات اليوم ” فقد استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، ، إلى مرافعة محاميي الدفاع في قضية اتهام حماتين من دولة خليجية، بسب وتهديد بعضهما عبر «واتس أب».

ووجهت النيابة إلى المتهمة الأولى (م.ع) تهماً بسبّ وتهديد حماة ابنتها عبر «واتس أب»، كما اتهمت المتهمة الثانية، (س.م) بسبّ وتهديد حماة ابنها بعبارات غير لائقة.

وأنكرت المتهمة الأولى أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليها، موضحة أن الاتهامات الموجهة إليها غير صحيحة، كما أنكرت المتهمة الثانية التهم، مؤكدة أن ما ذكرته كان رد فعل على عبارات السبّ التي وردت إلى هاتفها.

وحاولت المحكمة الصلح بين الطرفين، إلا أن المتهمة الأولى رفضت الصلح، وتمسكت بمتابعة الشكوى قضائياً.

ومن جهته قال محامي الدفاع عن المتهمة الأولى، عادل بن خلفون، أمام المحكمة، إن النيابة اتهمت موكلته بسب المتهمة الثانية عبر «واتس أب»، موضحاً أن الركن الأساسي لجريمة السبّ هو العلانية، وأن السبّ الذي وقع بين المتهمتين لابد أن يتوافر فيه شرط توزيع رسائل السبّ بين أشخاص آخرين لتوافر الجريمة.