انتشار واسع للدوريات ورجال الأمن في مختلف شوارع «عتق»تنفيذاً لتوجيهات «الميسري»ومسؤول أمني يتحدث عن المهمة ويوجه مناشدة هامة «للمواطنين» ”كتائب الموت“ الحوثية تنكسر في ”الجوف“.. تفاصيل هجوم حوثي عنيف على قوات ”الشرعية“ في ”خب والشعف“ سلطنة عمان تبلغ ”هادي“ موقفها من ”تمرد عدن“ واعتداء الطيران الاماراتي واتس آب يقود إمرأتين خليجيتين إلى القضاء ! ترامب يكشف بطريق الخطأ سر عسكري أمريكي خطير (صورة) الحزن يخيم على السعوديين بعد فاجعة .. رحيل زوجين يمنيين .. تفاصيل حزينة 230 هجوما على الإمارات في 8 أشهر فنان مصري يفضح نفوذ زوجة السيسي وفساد الجيش المصري .. فيديو عاجل: متحدث الحكومة ”الشرعية“ يزيل اللبس ويكشف حقيقة وتفاصيل ما يحدث في ”جدة“ داوود أوغلو يتحدى الرئيس أردوغان
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر صورة عبر الأقمار الصناعية، تم التقاطها بعد انفجار صاروخ فضائي إيراني. من المفترض أن الصورة تم تصويرها بواسطة قمر تجسس سريUSA 224، وفقا لفوربس.
بعد نشر الصورة، اهتم علماء الفلك بها، نظرًا لأن الصورة لها دقة عالية وقد تم التقاطها بوضوح بواسطة نوع من أجهزة الاستطلاع. تمكن ماركو لاغبورك من معرفة وقت التصوير المحدد، وكذلك الجهاز الملتقط الصورة، وبعد ذلك تمكن من الحصول على نسخة دقيقة تقريبًا من الصورة: “لا أشك في أن الصورة تم التقاطها باستخدام USA 224”.
وفقًا للخبراء، يمكن لهذا القمر الصناعي التقاط صور واضحة جدا للأرض بدقة تبلغ حوالي 10 سنتيمترات. USA 224 لديه مرآة 2.4 متر، مثل تلسكوب هابل.
وفقًا للمعلومات الواردة على الشبكة، تم إطلاق القمر الصناعي USA 224 إلى الفضاء في يناير/كانون الثاني 2011، وتكلفته ملياري دولار. إنه ينتمي إلى مجموعة أقمار التجسس الضوئية KH-11 ، تم إطلاق 16 من هذه الأقمار الصناعية.