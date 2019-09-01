الحزن يخيم على السعوديين بعد فاجعة .. رحيل زوجين يمنيين .. تفاصيل حزينة

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يستعد عدد كبير من سكان مدينة الطائف السعودية، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الصلاة على جثماني زوجين يمنيين شابين يقيمان في المدينة منذ سنوات، بعد أن قضيا غرقا في حادثة أثارت مشاعر حزن واسعة في المملكة.
وقضى هاشم عبد الله هاشم وزوجته، يوم الأحد الماضي، عندما كانا برفقة طفليهما تالين (3 سنوات) وعبد الله (أقل من عامين)، في رحلة للتنزه عند غدير البنات الشهير والقريب من مدينة الطائف، ولا تزال تفاصيل ما واجهاه في ساعتهما الأخيرة في إطار التوقعات والافتراضات فقط، وذلك حسب صحيفة “سبق” السعودية.
وعاش سكان الطائف أيام عصيبة منذ وصول أخبار اختفاء بائع الملابس اليمني وزوجته، بعد ظهر يوم الأحد، لحين العثور عليهما غريقين، وتسليم جثمانيهما للسلطات المختصة في اليوم التالي، فيما تكفل أقاربهما بطفليهما تالين وشقيقها عبد الله الذين لا يعرفان ما مصير والديهما لحد الآن.
وعثرت فرق الدفاع المدني السعودية وفرق بحث وإنقاذ تطوعية محلية على جثمان الزوجة الشابة في مساء اليوم ذاته غارقة في الغدير، ولم يتم الوصول لجثمان الزوج حتى اليوم التالي، لتظهر بعدها روايات المنقذين وعائلة الزوجين عما جرى.