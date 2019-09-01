داوود أوغلو يتحدى الرئيس أردوغان

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علق رئيس الوزراء التركي الأسبق احمد داوود أوغلو، علي مطالبات اللجنة التنفيذية في العدالة والتنمية التركي، باستبعاده و4 نواب سابقين من الحزب ،قائلاً هذا يستهدف المبادئ التي تحدث عنها الحزب بعد الانتخابات المحلّية التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي) ولا يستهدف الأشخاص .
وأضاف داوود أوغلو، ” ملتزمون بموقفنا” .
وفي وقت سابق ،طالبت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي، استبعاد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو و3 نواب سابقين، عن الحزب.
وطالبت اللجنة بفصل كل من داود أوغلو والنواب السابقين أيهان سفر أوستون وعبد الله باشجي وسلجوق أوزداغ، من الحزب بشكل نهائي.
وكان داود أوغلو انتقد حزبه في الأونة الأخيرة واتهمه بالفساد وسوء إدارة البلاد.
وتتداول وسائل الإعلام التركية بكثرة في هذه الأيام، عزم داود أوغلو تأسيس حزب جديد.
وأكد أردوغان مرارا أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة، وأن الحزب ما زال متمسكا بمبادئه وأنه يسعى جاهدا لخدمة المواطن وإعلاء شأن البلاد في المحافل الدولية.