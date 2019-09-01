زوجان يتقاسمان لقب الأكثر أناقة في 2019.. لأول مرة في التاريخ

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نالت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، وزوجها نجم البوب الأمريكي نيك جوناس، لقب الأكثر أناقة في 2019 من مجلة بيبول، في أول مرة في تاريخ المجلة يتقاسم فيها زوجان هذا اللقب.

وتصدرت تشوبرا (37 عاما)، التي كانت ملكة جمال العالم وحققت شهرة في هوليوود وبوليوود، وجوناس (26 عاما)، القائمة السنوية للمشاهير الأكثر أناقة التي تصدرها المجلة، والتي شملت هذا العام الممثل بيلي بورتر، وبطلة التنس سيرينا وليامز، بالإضافة إلى رائدات عالم الأناقة مثل جنيفر لوبيز وليدي غاغا وسيلين ديون.

وقالت أندريا لافينثال، مديرة قسم الأناقة والجمال في المجلة: “هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يكون فيها رجل أو زوجان في قائمة المراكز العشرة الأولى، ناهيك عن حصولهما على لقب الأكثر أناقة. لكننا شعرنا بأن هذين الاثنين يستحقانه”.

وتزوجت تشوبرا من جوناس في نيودلهي في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، ليصبحا من أشهر الأزواج في العالم.