الإفتاء المصرية تصدم الشيعة في ذكرى عاشوراء

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت دار الإفتاء المصرية ،في فتوى لها حكم الأفعال التي تأتيها طوائف شيعية خلال ذكرى يوم عاشوراء.

جاء هذا فى فتوى عبر موقعها بـ«فيس بوك»، أكدت خلالها أن ما يحدث من مظاهر لم ترد في الشرع في يوم عاشوراء، كضرب الجسد وإسالة الدم من البعض، بدعة مذمومة.

وقالت إن ضرب الجسد وإسالة الدماء بحجة أن سيدنا الحسين رضي الله عنه قتل وآل بيته رضي الله عنهم جميعا وعليهم السلام في هذا اليوم، فهو بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها.

وعن موعد يومي تاسوعاء وعاشوراء، ذكرت الدار اليومين هذا العام لمن أراد صومهما، موضحة أن تاسوعاء 9 محرم سيوافق الأحد 8 سبتمبر 2019، وعاشوراء 10 محرم سيوافق الاثنين 9 سبتمبر 2019.