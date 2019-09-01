مقتل عسكري سعودي

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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أعلنت السعودية، الأربعاء، مقتل عسكري من قواتها على الحدود الجنوبية المتاخمة مع اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية،، "تمت الصلاة على الرقيب عبدالله بن مفرح، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي (المتاخم للحدود مع اليمن)".

ونقل على الفلقي، محافظ محايل السعودية (جنوب)، لأسرة الفقيد تعازي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكري،