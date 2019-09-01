بعد يومين من قصف معتقل ”ذمار“.. الحوثيون يعلنون عن ”عرض مغري وغير مسبوق“ للحكومة الشرعية ويأملون الاستجابة صرخة يمنية غاضبة في وجه الامارات و 3 رسائل عاجلة (بيان+صور) مقتل عسكري سعودي أول تغريدة لـ«علا الفارس» بعد انضمامها لـ«الجزيرة» .. تفجر مفاجئة ما حقيقة رضوخ الشرعية وبدء محادثات مع الانفصاليين في جدة؟ صواريخ الحوثي تسقط في صعدة والتحالف يكشف ما حدث الامارات تعلن عن اولويتها في اليمن وتعلق على ما يحدث في جدة كشف عن قرار محسوم .. وزير الداخلية يعلن الجاهزية لدخول عدن ويضع مليشيات الانتقالي أمام خيارين أول وزيرة للخارجية في تاريخ السودان وترقب اعلان تشكيلة الحكومة توجيهات صارمة من هادي الى نائبه علي محسن وموقف حاسم يطيح بالامارات .. ضغوطات على الشرعية و 5 شروط ومحاولة سعودية للاختراق والميسري يتوعد الانفصاليين
في أول تغريدة للإعلامية الأردنية علا الفارس، بعد انضمامها لقناة "الجزيرة"، عن دولة قطر عقب ظهورها الأول على القناة، بعد مغادرتها مجموعة قنوات MBC .
حيث نشرت ”الفارس“ الفارس تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، تقول: ”أكثر من 15 مليون بحث على كلمة ”قطر“ في محركات البحث google خلال أول ساعة من إعلان شعار كأس العالم“.
وكانت الإعلامية الأردنية، غادرت مجموعة قنوات MBCالسعودية في ديسمبر من عام 2017، وانتقلت مؤخرًا للعمل مذيعةً لدى قناة الجزيرة القطرية.