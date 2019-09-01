أول تغريدة لـ«علا الفارس» بعد انضمامها لـ«الجزيرة» .. تفجر مفاجئة

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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في أول تغريدة للإعلامية الأردنية علا الفارس، بعد انضمامها لقناة "الجزيرة"، عن دولة قطر عقب ظهورها الأول على القناة، بعد مغادرتها مجموعة قنوات MBC .

حيث نشرت ”الفارس“ الفارس تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، تقول: ”أكثر من 15 مليون بحث على كلمة ”قطر“ في محركات البحث google خلال أول ساعة من إعلان شعار كأس العالم“.

وكانت الإعلامية الأردنية، غادرت مجموعة قنوات MBCالسعودية في ديسمبر من عام 2017، وانتقلت مؤخرًا للعمل مذيعةً لدى قناة الجزيرة القطرية.