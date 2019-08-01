عاجل : حقيقة رضوخ الشرعية وبدء محادثات مع الانفصاليين في جدة

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قال مسؤول يمني اليوم الأربعاء إن مسؤولين من الحكومة اليمنية بدأوا محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الذين تدعمهم الإمارات في مدينة جدة السعودية.
وقالت وكالة رويترز نقلا عن المصدر ، ان المحادثات تهدف الى إنهاء القتال في عدن وغيرها من محافظات جنوب اليمن.
وكان مصدر حكومي يمني اكد لمأرب برس اليوم رفض الرئاسة والحكومة اجراء اي حوار مع الانفصاليين ، قبل انسحابهم وعودة الوضع في العاصمة المؤقتة الى ما كان عليه قبل انقلاب اغسطس الماضي.
كما شدد مسؤلون اخرون في تصريحات سابقة على عدم القبول بأي ضغوطات للجلوس مع مليشيات الانتقالي قبل تنفيذها كامل الشروط.
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ولم يصدر عن الحكومة اليمنية حتى الان (الرابعة عصرا) اي تعليق يؤكد او ينفي ما نشرته وكالة رويترز.