عاجل : حقيقة رضوخ الشرعية وبدء محادثات مع الانفصاليين في جدة التحالف يكشف مصير صاروخ حوثي جديد ومحاولة هجوم فاشلة .. من اين انطلق واين سقط الامارات تعلن عن اولويتها في اليمن وتعلق على ما يحدث في جدة كشف عن قرار محسوم .. وزير الداخلية يعلن الجاهزية لدخول عدن ويضع مليشيات الانتقالي أمام خيارين أول وزيرة للخارجية في تاريخ السودان وترقب اعلان تشكيلة الحكومة توجيهات صارمة من هادي الى نائبه علي محسن وموقف حاسم يطيح بالامارات .. ضغوطات على الشرعية و 5 شروط ومحاولة سعودية للاختراق والميسري يتوعد الانفصاليين حزب الاصلاح يتبرأ من الشيخ حمود المخلافي ويحذر ويكشف الاسباب رسميا.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022 الميسري يجدد رفض الحكومة للحوار مع الانتقالي ويؤكد: سنعود إلى عدن بالسلم أو بالحرب رئيس دولة يكتشف كاميرا تجسس بالصدفة في غرفة طعامه
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة صعدة (شمال اليمن).
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ، العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء (04 سبتمبر 2019م ) صاروخًا بالستياً من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق و سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).
وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .