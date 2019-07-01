الامارات تعلن عن اولويتها في اليمن وتعلق على ما يحدث في جدة

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1913

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاربعاء أن الإمارات تتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي تدعمه.

وكتب قرقاش على تويتر اليوم: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي».

واشار المسئول الاماراتي الى ان وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية .. موجها الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار".

ووصل وفد من ما يسمى المجلس الانتقالي ، عيدروس الزبيدي، مدينة جدة، الثلاثاء، للمشاركة في الحوار الذي دعت إليه السعودية.

ويأتي وصول وفد الانتقالي للمرة الثانية إلى جدة في أعقاب التطورات التي شهدتها محافظتا أبين وشبوة مؤخراً، وتدخل التحالف لتهدئة الأوضاع والدفع لعقد الحوار.

كما يتواجد وفد من الحكومة الشرعية في جدة برئاسة نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح.

اقرأ ايضا : شروط الشرعية للحوار مع الانتقالي

واعلن مسئولون في الشرعية رفض اي حوار مع مليشيات الانتقالي قبل تنفيذها لعدة شروط ابرزها عودة الوضع في عدن الى ما كان عليه قبل الانقلاب وانسحابها من المناطق والمواقع التي سيطرت عليها .