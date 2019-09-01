كشف عن قرار محسوم .. وزير الداخلية يعلن الجاهزية لدخول عدن ويضع مليشيات الانتقالي أمام خيارين

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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اعلن وزير في الحكومة اليمنية،اليوم الاربعاء، جاهزية الجيش لاستعادة عدن متوعدا بدخولها سلما او حربا.

وقال وزير الداخلية اليمني احمد الميسري أن الحكومة الشرعية ستعود لعدن بالسلم أو بالحرب.. مؤكدا إن الجيش الوطني اليمني جاهز لذلك.

كما اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ، أن الحكومة اليمنية لن تتحاور مع مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مؤكدا قدرة الشرعية على استعادة العاصمة المؤقتة.

وقال الميسري في تسجيل صوتي (وصل مأرب برس) إن الحكومة اليمنية لن تجلس مع المجلس الانتقالي على طاولة حوار واحدة، مؤكدا أن هذا القرار محسوم في كل مؤسسات الشرعية اليمنية.

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وأضاف أنه إذا كان هناك من حوار فسيكون مع الإمارات باعتبارها صاحبة الأدوات العسكرية.

كما قال إن الإمارات هي الطرف الأساسي في النزاع، وإنها تقدم خدمة مجانية للحوثيين.

وقد كانت قوات الجيش على ابواب عدن الخميس الماضي ، قبل ان تتدخل الامارات لصالح الانفصاليين وتقصف الجيش الوطني بعدة غارات خلفت عشرات القتلى والجرحى ، واجبر الشرعية على التراجع بعد اعلانها انطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة العاصمة المؤقتة عدن.