حزب الاصلاح يتبرأ من الشيخ حمود المخلافي ويحذر من عمل دعا اليه

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال حزب الاصلاح اليمني ، الاربعاء ان اي تصريحات تصدر عن الشيخ حمود المخلافي لا تمثل الحزب.

وأكد مصدر مسؤول في التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز لموقع "الصحوة نت" التابع للحزب ، أكد أن الإصلاح والمملكة العربية السعودية في خندق واحد لمواجهة المشروع الحوثي.

وعبر المصدر عن رفضه للإساءة للمملكة العربية السعودية ودورها من أي جهة أو شخص، مشيداً بالدعم السعودي للسلطة الشرعية في معركة التحرير في محافظة تعز وكافة المحافظات.

وأكد المصدر رفضه القاطع لأي عمل عسكري خارج سلطة الدولة التي هي المسؤول الحصري عن كامل المهام العسكرية.

وذكر المصدر أن أي تحشيد لعمل عسكري خارج الجهاز الرسمي للقوات المسلحة يعد عملاً مليشياوياً مرفوضاً، أياً كان من يدعو له.

وأشار المصدر إلى أن الشيخ حمود المخلافي لا يعبر عن الإصلاح ولا يمثله فيما يصدر منه.

وقال المصدر "ومع ما سبق للشيخ المخلافي من دور في مقاومة المليشيات إلا أن دعوته الأخيرة تتناقض مع مواقفه السابقة مما أوجب علينا التحذير من هذا العمل ورفضه".

*دعوة المخلافي

وكان الشيخ المخلافي أعلن قبل ايام تدشين ما اسمها مرحلة “الفعل الوطني المقاوم” ضد التحالف السعودي الإماراتي، ووجه المقاتلين من أبناء تعز وإب في الجبهات الحدودية إلى العودة إلى محافظة تعز لحمايتها من “المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها”.

وقال المخلافي في بيان نشره على صفحته بالفيس بوك إنه تم الترتيب لما يلزم لاستقبال العائدين من أبناء “إقليم الجند” من جبهات الحد الجنوبي للسعودية، مؤكداً “احتواءهم في صفوف الجيش والمقاومة”، ومعتبراً عودتهم من الحد الجنوبي “واجباً وطنياً مقدساً لا يقبل التنازع”.

وقال المخلافي ، المتواجد خارج اليمن ، إن التوجهات الأخيرة للمقاومة تأتي في إطار “إنقاذ الوطن من براثن مشاريع الاحتلال والتمزيق التي تستهدفه أرضاً وإنساناً وحضارة”، داعياً إلى “رصد الصفوف وتجميع القوى والامكانيات والحفاظ على التماسك المجتمعي وعدم السماح لقوى العاملة والخيانة أن تحدث في صفوفنا الشرخ أو الانشقاق”، كما طالب من سماها بـ”القيادات الميدانية وأبناءنا في المقاومة الشعبية والجيش الوطني الحفاظ على جاهزيتهم الكاملة ورفع الروح المعنوية والقتالية استعداداً لمتطلبات المرحلة القادمة”.

كما دعا المخلافي “القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية” الاضطلاع بدورها وتوعية الجماهير والمجتمع بطبيعة المرحلة وتهديداتها والاستهداف الكبير الذي يتعرضه له الوطن.

وأضاف المخلافي “الوطن اليوم يستنجد بفرسانه الأشاوش ويطلب الغوث والنجدة من رجاله وشبابه وحسب، وبات الرهان على الأطراف الخارجية جميعاً أو على من ارتبط بتلك الأطراف ورهن قراره لها، بات رهانا خاسراً عدمياً لاقيمة له ولافائدة من وراءه”.