الميسري يجدد رفض الحكومة للحوار مع الانتقالي ويؤكد: سنعود إلى عدن بالسلم أو بالحرب

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري أن الحكومة اليمنية لن تتحاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مؤكدا قدرة الشرعية على استعادة العاصمة المؤقتة.

وفي ما بدا تأكيدا لرفض الحكومة اليمنية دعوة من السعودية للمشاركة في حوار مع المجلس بمدينة جدة.

قال الميسري في تسجيل صوتي إن الحكومة اليمنية لن تجلس مع المجلس الانتقالي على طاولة حوار واحدة، مؤكدا أن هذا القرار محسوم في كل مؤسسات الشرعية اليمنية.

وأضاف أنه إذا كان هناك من حوار فسيكون مع الإمارات باعتبارها صاحبة الأدوات العسكرية.

كما قال في التسجيل الصوتي إن الإمارات هي الطرف الأساسي في النزاع، وإنها تقدم خدمة مجانية للحوثيين.

وأكد الميسري أن الحكومة الشرعية ستعود لعدن بالسلم أو بالحرب، قائلا إن الجيش الوطني اليمني جاهز لذلك.

وتأتي تصريحات الوزير اليمني فيما وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة السعودية، وهي ثاني زيارة يقوم به للمدينة في أقل من أسبوعين.