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رد ناري من جمال ريان بعد اعتذار ضاحي خلفان له بسبب الصور الجنسية

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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رد الإعلامي الفلسطيني جمال ريان على اعتذار ضاحي خلفان -نائب رئيس شرطة دبي له - بشكل مفاجيء.

ونشر "ريان" صورة لتغريدة حذفها "ضاحي" ، قال فيها: "لو كان هذا المطلوب .. أنا شخصيا أعتذر لتنظيم الإخوان ولعزمي بشارة وفيصل القاسم وجمال ريان وللحمدين ولكل التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات تشويه مسمومة ضد الإمارات".

و رد "ريان" على التغريدة قائلا: "الخلاف بيني وبين ضاحي خلفان كان بسبب سؤالي له:اين قتلة المبحوح ؟ اما اعتذاره لي عن إرسال الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي فهو غير مقبول، ولن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة "لدي الدليل والقضاء بيننا " .

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