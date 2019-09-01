رد ناري من جمال ريان بعد اعتذار ضاحي خلفان له بسبب الصور الجنسية

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رد الإعلامي الفلسطيني جمال ريان على اعتذار ضاحي خلفان -نائب رئيس شرطة دبي له - بشكل مفاجيء.
ونشر "ريان" صورة لتغريدة حذفها "ضاحي" ، قال فيها: "لو كان هذا المطلوب .. أنا شخصيا أعتذر لتنظيم الإخوان ولعزمي بشارة وفيصل القاسم وجمال ريان وللحمدين ولكل التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات تشويه مسمومة ضد الإمارات".
و رد "ريان" على التغريدة قائلا: "الخلاف بيني وبين ضاحي خلفان كان بسبب سؤالي له:اين قتلة المبحوح ؟ اما اعتذاره لي عن إرسال الصور الجنسية المفبركة لي ولوالدي فهو غير مقبول، ولن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة "لدي الدليل والقضاء بيننا " .