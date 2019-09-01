الأردن يوجه دعوة للأمم المتحدة بخصوص إنهاء الأزمة في اليمن

الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث في عمان "ضرورة تكثيف الجهود" من أجل إنهاء الأزمة في اليمن الذي يشهد حربا منذ 2014.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الاردنية ان الصفدي وغريفيث بحثا في عمان "التطورات والجهود المستهدفة في إنهاء الأزمة في اليمن، عبر حل سياسي يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره".

وأكد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة (...) وتطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة كخطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق".

ومنذ اتفاقات ستوكهولم في كانون الاول/ديسمبر، لم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من تحقيق تقارب بين المتحاربين في محاولة لإحراز تقدم نحو السلام.

وشدد الصفدي على "أهمية التحرك بشكل سريع وفاعل لإنهاء التوتر في عدن عبر الحوار ولحل الأزمة اليمنية بمجملها ذاك أن استمرار الصراع لن يقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار".

ويتخذ غريفيث من العاصمة الاردنية عمان مقرا للبعثة الاممية حول اليمن.

جدير بالذكر بأن اليمن يشهد حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير.