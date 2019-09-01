حيلة بسيطة... استخدم واتساب بدون شريحة دبلوماسي «سعودي» يفتح النار على «الإمارات» و يتهمها بتمرير مشاريع تقسيمية عبثية في «اليمن» بحجة «الإخوان» قيادي بارز في المقاومة الشعبية يبعث برسالة غضب الى «قيادة التحالف»بشأن جرائم وانتهاكات الإمارات بـ«اليمن» تحذير عالمي من وفاة «35» ألف يمني بسبب هذا المرض وزارة التربية تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة في المحافظات المحررة مصادر سعودية تكشف كواليس ما يجري في ”جدة“ وخفايا زيارة ”الزبيدي“.. موقف سعودي ”صارم“ وتحرك جديد لـ”بن سلمان“ بيان هام صادر عن قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة «ذمار» بشأن مذبحة«كلية المجتمع» بالفيديو... الكشف عن سر بكاء سعود الفيصل في موسكو النائبة الروسية «الحسناء» لماذا طلقها زوجها وماذا كتب عنها في وداعها؟ شاهد بالفيديو.. القائد ”الصبيحي“ يزف البشرى من قلب ”أبين“
كشفت صحيفة ألمانية مهتمة بعالم الحواسب، عن حيلة يمكن خلالها استخدام تطبيق واتساب بدون شريحة SIM.
ووفقا لما نشرته صحيفة "كومبيوتر بيلد"، يتعين على المستخدم أولا ربط الهاتف بشبكة WLAN اللاسلكية، وإعادة تثبيت تطبيق واتساب مع إنشاء حساب جديد.
عند تشغيل التطبيق لأول مرة، يسأل عن رقم هاتفي، وهنا يقوم المستخدم باختيار البلد وإدخال رقم الهاتف الأرضي.
عقب ذلك يتم تأكيد الرقم من خلال النقر على زر الاتصال، وعندئذ سوف يرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سوف يسمع المستخدم كودا بصوت الكمبيوتر يتعين عليه إدخاله.
بعدها، يمكن استعمال التطبيق في التراسل الفوري بدون بطاقة SIM.