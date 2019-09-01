دبلوماسي «سعودي» يفتح النار على «الإمارات» و يتهمها بتمرير مشاريع تقسيمية عبثية في «اليمن» بحجة «الإخوان» قيادي بارز في المقاومة الشعبية يبعث برسالة غضب الى «قيادة التحالف»بشأن جرائم وانتهاكات الإمارات بـ«اليمن» تحذير عالمي من وفاة «35» ألف يمني بسبب هذا المرض وزارة التربية تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة في المحافظات المحررة مصادر سعودية تكشف كواليس ما يجري في ”جدة“ وخفايا زيارة ”الزبيدي“.. موقف سعودي ”صارم“ وتحرك جديد لـ”بن سلمان“ بيان هام صادر عن قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة «ذمار» بشأن مذبحة«كلية المجتمع» بالفيديو... الكشف عن سر بكاء سعود الفيصل في موسكو النائبة الروسية «الحسناء» لماذا طلقها زوجها وماذا كتب عنها في وداعها؟ شاهد بالفيديو.. القائد ”الصبيحي“ يزف البشرى من قلب ”أبين“ نشر تسريبات فاضحة لـ«نتنياهو» تهز إسرائيل
هاجم رئيس لجنة العلاقات العامة السعودية - الأمريكية سلمان الأنصاري، اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أنها "تستغفل" الرياض بحجة "الإخوان"، "لأطماع توسعية" في المنطقة.
وقال الأنصاري في تغريدة نشرها على موقع "تويتر": إن "عداوتنا الصريحة لتنظيم الإخوان لا تعني بأي حال من الأحوال، أن يتم استغفالنا باستخدام هذه العداوة لتحقيق أطماع استيلائية وخارجة عن الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها مسبقاً والمتطابقة مع القانون الدولي من خلال تمرير مشاريع تقسيمية عبثية".
وأضاف: إنّ "ضيق الأفق مشكلة"، واصفاً ما تفعله الإمارات في اليمن بـ"الخيانة".
وفي حين لم يذكر الأنصاري دولة الإمارات صراحة، إلا أن حديثه يصب في السياسة التي تنتهجها أبوظبي في اليمن، حيث سعت إلى بسط سيطرة الميليشيات الانفصالية على مناطق جنوبي البلاد في سبيل الوصول إلى تقسيمه، وهو ما أشارت إليه صراحةً شخصيات إماراتية مقربة من السلطة مثل عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد البلاد محمد بن زايد.