قيادي بارز في المقاومة الشعبية يبعث برسالة غضب الى «قيادة التحالف»بشأن جرائم وانتهاكات الإمارات بـ«اليمن»

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعث القيادي البارز في المقاومة الشعبية وقائد مقاومة الجوف سابقًا «الحسن بن علي أبكر» اليوم الثلاثاء برسالة غضب هامة وقوية إلى قيادات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن طالبهم فيها بايقاف التعديات التي تطال الدولة والسيادة اليمنية من قبل دولة الإمارات.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها القيادي الحسن بن علي أبكر في صفحته على الفيس بوك ما يلي :

اشقائنا الأعزاء والأكارم قيادة التحالف

نود أن نظل نثني عليكم

نود أن يظل شكرنا مستمر لكم

نود أن يظل حديثنا عنكم بكل خير

حافظوا على رصيدكم في قلوب اليمنيين

نود أن يذكر الناس مواقفكم الجميلة والمشرفة.

يا معشر الأشقاء رصيدكم كبير لا تغلقوا الأبواب في وجوهنا بالسكوت عن الأفعال الطائشة والجرائم المتتالية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الإمارات ، وهي وإن كانت مجرد عضو في التحالف إلا أن السيئة تعُم كما يقال والحسنة تخُص .

الناس تنهش لحومنا وترمينا بسهامها إن سكتنا وجاملنا ونافقنا ، دمائنا سكبت وارواحنا ازهقت وكرامتنا اهدرت ، وللأسف نصرتكم غائبة واسنادكم تضائل ، وسكوتكم على جرائم الامارات يقتلنا ، تحولت الآمال التي عقدها الشعب عليكم إلى سراب .

يا اشقائنا لقد كنتم في عيون كل الشعب كبارا حين أعلنتم الوقوف معه في البداية وكانت الغالبية العظمى من اليمنيين معكم ، لكن رصيدكم تآكل وقل بسبب التجاوزات التي تسببت فيها الامارات وكثرة التعديات التي تطال الدولة والسيادة اليمنية .

لقد شاهدت حديث ناطق التحالف عما تعرض له الجيش الوطني من قصف من الإمارات ، وأدركت أن وراء الأكمة ما ورائها ، فقد كان رده باهتا ومعيبا ولا يرقى لمستوى الحدث ، فلم يأتي بجديد ولم يحدد موقف ، وانما قال إنه تابع بيان الامارات وبيان الحكومة ، وأنا أتسأل ماذا بعد متابعتكم للبيانات ..؟!

ماذا لو كان هؤلاء الجنود القتلى من احدى دول التحالف ..؟!

يا اشقائنا أعيدوا بوصلة التحالف نحو الهدف الحقيقي ولا تطمسوا كل تضحياتكم ، فقد ضاق الشعب اليمني ذرعا ، ولم يعد يحتمل المزيد من المواقف الضبابية ، ولم يعد يحتمل المزيد من الجراح والاستهداف ممن يفترض أنهم جاؤوا لنصرته وليس لتفكيك دولته وتدمير نسيجه الاجتماعي .. قوموا تحالفكم أو اتركونا في حالنا وسيجعل الله لنا مخرجا.

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أبوعلي

الحسن بن علي أبكر