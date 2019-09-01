اسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيّين على «خميس مشيط»

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أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، طائرة من دون طيار مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوب السعودية).
وأوضح المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط».
وأضاف العقيد المالكي، أن «محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل»، مشيراً إلى أن «(التحالف) يتخذ الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية».
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية «لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».