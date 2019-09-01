تحذير عالمي من وفاة «35» ألف يمني بسبب هذا المرض

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من وفاة 35 ألف مريض سرطان باليمن إن لم يتوفر التمويل اللازم لعلاجهم.
وقالت المنظمة، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "لا ينبغي أن يعد السرطان بمثابة عقوبة إعدام؛ لكنه في اليمن أصبح كذلك".
وأضافت: "سيصبح الموت مصير 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن إن لم يتوفر العلاج بسبب انقطاع التمويل".
وتابعت المنظمة الأممية: "عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض".
وسبق أن شكت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، من نقص التمويل المادي لتنفيذ العديد من المساعدات الإنسانية والصحية في اليمن.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم؛ الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.