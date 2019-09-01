بيان هام صادر عن قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة «ذمار» بشأن مذبحة«كلية المجتمع»

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ادانت قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة ذمار اليوم الثلاثاء الاستهداف الذي طال "كلية المجتمع" بمدينة ذمار، والذي نتج عنه سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المعتقلين والمخفيين قسرا، الذي كانت تحتجزهم ميليشيات الحوثي الإجرامية فيه، كدروع بشرية لحماية مخازن الأسلحة وغرف العمليات التابعة لها.

وحملت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها حصل «مأرب برس»على نسخة من ميليشيات الحوثي الإنقلابية والتحالف العربي المسؤولية الكاملة إزاء هذه المذبحة النكراء، الذي راح ضحيتها اكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى من المختطفين والمخفيين قسرا، الذين تم تجميعهم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية من عدد من محافظات الجمهورية دون رادع قانوني أو إنساني.

وطالبت السلطة المحلية من المجتمع الدولي، بفتح تحقيق عادل وشفاف بما يحقق العدالة والانصاف للضحايا واسرهم، والوقوف بحزم امام من يسترخص دماء اليمنيين، في تجاوز سافر وخطير لكل المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، الراعية لحقوق الإنسان.

وأكدت ان هذه الجريمة المروعه تعيد الى الأذهان مذبحة هران البشعة وتعكس استهتار المليشيات الانقلابية بأرواح اليمنيين الذين تختطفهم من منازلهم ومقار اعمالهم والطرقات.

وعبرت عن خالص التعازي والمؤساه لأسر الشهداء الذين قضو في هذه الحادثة الأليمة سائلة المولى ان يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفره وان يمن بالشفاء العاجل للجرحى.