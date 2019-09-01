بالفيديو... الكشف عن سر بكاء سعود الفيصل في موسكو النائبة الروسية «الحسناء» لماذا طلقها زوجها وماذا كتب عنها في وداعها؟ شاهد بالفيديو.. القائد ”الصبيحي“ يزف البشرى من قلب ”أبين“ نشر تسريبات فاضحة لـ«نتنياهو» تهز إسرائيل السعودية تطلق تحذيرا عاجلا لكل مواطنيها: لا تذهبوا لهذه المنطقة تحشيد وتعزيزات وأنفاق وخنادق.. ”الإمارات“ تتحدى المملكة و”هادي“ وتجري تحضيرات ”خطيرة“ في ”عدن“ و ”المكلا“ رسالة مذيعة العربية الحسناء على عاشق يمني تجتاح مواقع التواصل .. هل حقا ردت كريستيان بيسري على جنون عمر ؟ قيادة الجيش تصدر توجيهات صارمة .. المقدشي يعقد اجتماعا رفيعا في مأرب ويزور معسكرين (فيديو) للمرة الأولى.. 100 طالبة سعودية يسمحن لهن الالتحاق بهذه الجامعة والتخصص ”عيدروس الزبيدي“ و4 من قيادات ”انقلاب عدن“ يصلون ”جدة“ ومصادر سعودية تكشف هدف الزيارة ”المفاجئة“
أعلن الرئيس السابق لمكتب مفوض حقوق الإنسان، إيفان سولوفيوف، الانفصال عن زوجته، نائبة الدوما (مجلس النواب) الروسي، ناتاليا بوكلونسكايا.
وقال زوج بوكلونسكايا: زعيمان في عائلة واحدة كالخلطة من المتفجرات لا أمل لها في الاستقرار، أحدنا جميل والآخر جميل جدا وأحدنا ذكي والآخر ذكي جدا وأحدنا إرادته قوية والآخر إرادته قوية جدا، وأضاف، بالطبع الوصف الأعلى ينطبق على السيدة.
ولم تعلق بوكلونسكايا على طلاقها بهدف الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.
وأشار سولوفيوف: تأتي البراغماتية والعقلانية والمهنية وحتى الرغبة في خيانة كل شيء بسهولة، وخاصة نفسك، في طليعة كل من الحياة السياسية والعائلية.
تزوجت بوكلونسكايا، التي يعتبرها الكثيرون "أجمل نائبة روسية"، من سولوفيوف في أغسطس/آب 2018، في حفل مغلق. تم الاحتفال في شبه جزيرة القرم مع حضور العائلة والأصدقاء المقربين.
قبل أيام قليلة من الإعلان عن الطلاق بين الزوجين السياسيين، قالت بوكلونسكايا إن حياتها الشخصية مرت بتغييرات جذرية، وأكدت النائبة أنها لا تعتبر أنه من الضروري إبلاغ تفاصيل حياتها الخاصة بشكل علني.