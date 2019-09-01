شاهد بالفيديو.. القائد ”الصبيحي“ يزف البشرى من قلب ”أبين“

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال العميد الركن عبدالله الصبيحي مطمنا الشعب اليمني، الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، ان ”الأمور بخير، وأن ما يحدث مجرد غيمة صيف وستزول“.

وقال ”الصبيحي“ في كلمة أمام قوات الجيش الوطني المرابطة في مدينة شقرة بمحافظة أبين ان ”الجنوب لكل اليمنيين“.

وأضاف ”من أراد ان ينفرد بالجنوب او اليمن او شمال الشمال فليبحث له عن زريبة مأوى له، فهو يتحدث بعقلية الزريبة أو القرية، ولن يتم الا ما يقوله الرئيس هادي“.