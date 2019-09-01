تحشيد وتعزيزات وأنفاق وخنادق.. ”الإمارات“ تتحدى المملكة و”هادي“ وتجري تحضيرات ”خطيرة“ في ”عدن“ و ”المكلا“

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 547

تجري مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، تحضيرات لتفجير الوضع في مدينتي ”عدن“ و”المكلا“، الخميس القادم 5 سبتمبر/أيلول، في تحدي اماراتي صريح للحكومة الشرعية، والقيادة السعودية التي تسعى لتهدئة الوضع.

وعقد المتمرد ”عيدروس الزُبيدي“، رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، امس الاثنين، اجتماعا بقيادات الانقلاب الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، بحسب موقع المجلس.

وناقش اجتماع قيادات الانقلاب الجنوبي التحضيرات والترتيبات لما أسموها بـ”مليونية الوفاء“ لدولة الامارات التي وفرت لهم كل الدعم اللازم عسكريا وماديا، من اجل استكمال انقلابهم، حيث ستقام الفعالية مدينة ”عدن“ ومدينة ”المكلا“ عاصمة محافظة ”حضرموت“.

واعتبر ”الزُبيدي“ المشاركة في هذه الفعالية ”واجباً وطنياً لتقديم الشكر والتقدير لقيادة وشعب الإمارات“، ‏لوقوفهم إلى جانبهم لتحقيق تطلعاتهم، داعيا أبناء الجنوب للمشاركة.

تعزيزات وأنفاق

في السياق، نقلت وكالة ”رويترز“، اليوم الثلاثاء، عن شهود قولهم، إن قوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، أرسلت تعزيزات إلى عدن واستدعت مقاتلين كانت تنشرهم على مشارف مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون في الغرب.

وأضاف الشهود ”أن المقاتلين شقوا أنفاقا وحفروا خنادق على أطراف عدن وأغلقوا طرقا رئيسية تؤدي إلى خارج المدينة“، بحسب رويترز.

وقالت الوكالة ان ”من شأن تصعيد العنف داخل اليمن والخلاف بين السعودية والإمارات تعقيد جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام لإنهاء الصراع الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران“.

عيدروس في جدة

وبالتزامن مع هذه التحضيرات، وصل عيدروس الزُبيدي، مساء اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وبرفقته 4 من قيادات مجلسه الانقلابي.

مصدر سياسي سعودي قال لـ”مأرب برس“، ان ”الزبيدي وصل الى جدة، وبرفقته، ناصر محمد الخبجي، وعلي الكثيري، وعبدالرحمن اليافعي، وعدنان الكاف“.

وأكد المصدر ان وفد الانتقالي الجنوبي وصل الى جدة، لـ”استكمال المباحثات بشأن حوار جدة“، حيث يأتي وصوله بعد يوم واحد من وصول لجنة ازمة انقلاب عدن الحكومية التي شكلها هادي برئاسة نائبه الفريق علي محسن الأحمر.

وسبق أن وصل وفد الانتقالي نفسه إلى جدة وغادرها في نفس اليوم إلى الامارات قبل أن يعود اليوم إليها مجددا.

والخميس الماضي، سيطر الانفصاليون على محافظتي عدن وأبين، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، الخميس، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن.

بينما قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إنها "ترفض التبريرات الزائفة التي ساقتها الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني"، واعتبرت محاولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش اليمني، "مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني".