للمرة الأولى.. 100 طالبة سعودية يسمحن لهن الالتحاق بهذه الجامعة والتخصص

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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للمرة الأولى في تاريخ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السعودية، وإنفاذاً لقرار مجلس الجامعة العام الماضي بشأن بدء التحاق الطالبات بها، بدأت الأحد نحو 100 طالبة الدراسة بالجامعة لمرحلة الدراسات العليا.

والتحقت الطالبات بتخصصات الرياضيات، وعلوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، واللاتي تم قبولهن بعد اجتيازهن معايير وشروط القبول المتبعة في أنظمة الدراسات العليا بالجامعة من بين أكثر من 600 طالبة من المتقدمات، وفقا لصحف سعودية.

وكان مجلس الجامعة قد وافق في جلسته السادسة والتي عقدت في 22 مايو/أيار 2018، على إتاحة المجال للطالبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في عدة تخصصات نوعية، على أن يكون البدء في الدراسة في بداية العام الدراسي الحالي 1441.

وشكلت الجامعة منذ اتخاذ هذ القرار اللجان اللازمة لتهيئة البيئة التعليمية والبحثية المناسبة للطالبات وهيئة التدريس والموظفات والإدارة الفاعلة لهذه التجربة الجديدة في الجامعة، وتمكنت الجامعة من وضع خطة دقيقة لتحقيق متطلبات بدء الدراسة بصورة نموذجية، وتضمن ذلك تهيئة المباني الدراسية، واستقطاب نخبة من هيئة التدريس من الكفاءات النسائية المتميزة من خريجي الجامعات المرموقة، ووضع برامج تعريفية عن الجامعة وأنظمتها ومميزاتها، وأخرى تطويرية تقدمها عمادة التطوير الأكاديمي عن طرق التدريس والتعامل مع الطالبات وفرص البحوث العلمية في الجامعة.

كما شمل ذلك برنامجاً تعريفياً للطالبات عن الأنظمة الجامعية والحقوق والواجبات والخدمات التعليمية والتقنية والإرشادية المقدمة لهن وطرق التميز الدراسي المساعدة لنجاحهن ومقابلة بعض المسؤولين وزيارة منشآت الجامعة.

وبهذه المناسبة، رحّب مدير الجامعة "سهل عبدالجواد" بهيئة التدريس اللاتي بدأن العمل في الجامعة والطالبات الملتحقات بها، متمنياً لهن مسيرة مميزة وإنجازات نوعية.

وقال إن "الجامعة تتطلع من خلال إتاحة الفرصة للطالبات للدراسة بها إلى تحقيق طموحات حكومتنا الرشيدة وتوجهات رؤية المملكة 2030".

وأضاف "عبدالجواد" أن إتاحة الفرصة للطالبات ستسهم في تعزيز منظومة الابتكار وتطوير التقنية في الجامعة والمملكة، كما سيدعم هذا التوجه مسيرة الجامعة في التحول إلى جامعة بحثية وما سيتطلبه ذلك من كفاءات وقدرات بشرية لخدمتها، إضافة إلى تزويد المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات السعودية بهيئة التدريس وباحثات مميزات من النساء.