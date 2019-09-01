عاجل: ”عيدروس الزبيدي“ و4 من قيادات ”انقلاب عدن“ يصلون ”جدة“ ومصادر سعودية تكشف هدف الزيارة ”المفاجئة“

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وصل رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، عيدروس الزُبيدي، مساء اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وقال مصدر سياسي سعودي لـ”مأرب برس“، ان ”الزبيدي وصل الى جدة، وبرفقته، ناصر محمد الخبجي، وعلي الكثيري، وعبدالرحمن اليافعي، وعدنان الكاف“.
وأكد المصدر ان وصول وفد الانتقالي الجنوبي الى جدة، لاستكمال المباحثات بشأن حوار جدة، ويأتي بعد يوم واحد من وصول لجنة ازمة انقلاب عدن الحكومية والتي شكلها هادي برئاسة نائبه الفريق علي محسن الأحمر.
وسبق أن وصل وفد الانتقالي نفسه إلى جدة وغادرها في نفس اليوم إلى الامارات قبل أن يعود اليوم إليها مجددا.