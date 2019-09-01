لماذا ستغادر قطر ثالث أكبر تحالف طيران بالعالم..؟

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، "أكبر الباكر"، أن قطر تنوي الانسحاب من تحالف "وان وورلد" العالمي (One World)، الذي يعد ثالث أكبر تحالف طيران بالعالم.

وأوضح "الباكر" أن عزم قطر على الانسحاب من تحالف "وان وورلد" يرجع إلى خلافات مع شركة الخطوط الأمريكية، أحد الشركاء الرئيسيين في التحالف.

كما أشار إلى أن سبب الخلاف بين الشركتين القطرية والأمريكية، يعود إلى أن "الشركة الأمريكية لا تحب المنافسة مع الخطوط القطرية، وذلك بسبب ما تتبعه هذه الشركة من سياسات في التعامل والتنمر علينا لإرضاء بعض الأطراف الآخرين، ونحن لا نرضى لأحد أن يتجرأ علينا".

جاء إعلان "الباكر" خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل افتتاح المكاتب الجديدة للخطوط الجوية القطرية في العاصمة الأردنية عمان.

شارك في الافتتاح ثلاثة وزراء أردنيين، هم وزير النقل "أنمار الخصاونة"، ووزيرة السياحة والآثار "مجد شويكة"، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة "مثنى الغرايبة".

وتحالف "وان وورلد"، هو ثالث أكبر تحالف طيران في العالم بعد تحالف "ستار" وتحالف "سكاي تيم"، ويرجع تاريخ تأسيس التحالف إلى عام 1999 ويضم أربع عشرة شركة طيران.

وأشاد وزير النقل الأردني، خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل الافتتاح، بتميز العلاقات التي تربط الأردن وقطر، لافتاً إلى أهمية تذليل العقبات والتحديات التي تواجه التعاون في مجال النقل بكافة قطاعاته بين البلدين الشقيقين.

وأعرب "الخصاونة"، عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة سلسلة من الخطوات القطرية لتعزيز استثماراتها في المملكة الأردنية.

من جانبه، شدد "الباكر"، على أن "السوق الأردني سوق مهم بالنسبة للخطوط الجوية القطرية"، قائلا: "نسير 3 رحلات يوميا إلى العاصمة الأردنية عمان على طائرات واسعة البدن، بما في ذلك طائرة إيرباص A350".

وأضاف: "افتتاح المكاتب الجديدة في عمان يأتي استجابة للإقبال المتزايد على رحلاتنا، ما يؤكد أننا أصبحنا شركة الطيران المفضلة للمسافرين من الأردن، ونتطلع خلال الفترة الحالية إلى تعزيز عروضنا وخدماتنا في الأردن، وكلنا ثقة بأن افتتاح مكاتبنا الجديدة سيساعدنا على تحقيق هذا الأمر".