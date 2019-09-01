شاهد بالفيديو.. صحفي يمني يحرج متحدث التحالف ”تركي المالكي“ والأخير يتهرب

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تهرب المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد "تركى المالكى"، من الإجابة على سؤال ”محرج“ وجهه له الصحفي اليمني "محمد الضبياني"، حول القصف الذي تعرض له الجيش اليمني من قبل الإمارات.

وأشار "الضبياني" في سؤاله إلى بيان الإمارات الذي أوضحت فيه أنها كانت تستهدف مجموعات إرهابية، متسائلا:"هل أصبح الجيش اليمني الذي يقوده هادي وتدعمه السعودية مجموعات إرهابية؟".

واكتفى "المالكي" بالنظر للصحفي وقال: "شكرا شكرا سؤالك واضح ولا استطيع الفتوى في الشأن السياسي"، ثم تهرب من الاجابة الصريحة على السؤال، واستكمل حديثه، ما عرضه لسخرية واسعة من الناشطين.

والخميس الماضي، سيطر الانفصاليون على محافظتي عدن وأبين، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، الخميس، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن.

بينما قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إنها "ترفض التبريرات الزائفة التي ساقتها الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني"، واعتبرت محاولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش اليمني، "مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني".