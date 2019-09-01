شاهد شهادات جديدة يرويها أبطال الجيش الوطني لحظة استهداف الطائرات الإماراتية لهم وماذا قالوا عن مليشيات الامارات - فيديو

تطورات مفاجئة في المشهد اليمني.. انزعاج كبير في الرئاسة وطائرة خاصة تنقل ”علي محسن“ من الرياض بأوامر سعودية والمملكة تدفع بقوات عسكرية ضخمة الى جنوب اليمن (57619)