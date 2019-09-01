الحكومة ”الشرعية“ تزف البشرى من ”حرض“ وقواتها تحقق انتصارات نوعية

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، ان قواتها حققت تقدم نوعي بمحافظة حجة (شمال اليمن)، وانها اقتربت من السيطرة على مدينة ”حرض“.

وقال وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“: ‏”ابطال الجيش الوطني بدعم وإسناد من اشقائنا ابطال الجيش السعودي يحرزون تقدم نوعي في جبهة حرض“، مؤكدا ان قوات الجيش وصلت المثلث الواقع على مشارف المدينة التي بات تطهيرها من باقي ”جيوب المليشيا الحوثية“ المدعومة من ايران ”مسألة وقت فقط“.

وأشار ”الإرياني“ الى ان ‏احكام السيطرة على مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة يشكل ”انجاز كبير للجيش الوطني وضربة قاسية للمليشياالحوثية التي استماتت للحفاظ عليها، كونه يقطع اخر شريان لامدادتها بين محافظتي صعدة و حجة“.