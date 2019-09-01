الحكومة ”الشرعية“ تزف البشرى من ”حرض“ وقواتها تحقق انتصارات نوعية عاجل : اعلان نتائج الثانوية العامة ومأرب برس ينشر اسماء اوائل الجمهورية وطريقة الحصول على النتيجة مصدر مقرب من محافظ البنك المركزي يكشف حقيقة تمرد ”حافظ معياد“ على الرئيس ”هادي“ والانحياز لصف الامارات ابنة ترمب تشعل انستغرام بقصة غامضة بعد تعرضها للتجريح من مسئولة سكرانة .. ماذا قالت؟ هل جهازك آيفون؟ .. اختراق الواتساب الخاص بك ممكنا وهذا ما عليك فعله موقف سعودي مفاجئ يشيد بـ الانتقالي ويهاجم ويخون الاصلاح .. والحزب يرد بقوة حزبان يمنيان يخذلان الشرعية والشعب ويقفان في صف الامارات والانفصاليين الاعلان عن قائمة سرية بأسماء «مجرمي الحرب» في اليمن وصدور تقرير جديد صواريخ بالستية تتجه نحو السعودية َوالتحالف يكشف حقيقتها و مصيرها.. عاجل كيف أصبحت خريطة اليمن بعدما أشعلت الإمارات حرباً أهلية داخل الحرب الأهلية؟
اعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، ان قواتها حققت تقدم نوعي بمحافظة حجة (شمال اليمن)، وانها اقتربت من السيطرة على مدينة ”حرض“.
وقال وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“: ”ابطال الجيش الوطني بدعم وإسناد من اشقائنا ابطال الجيش السعودي يحرزون تقدم نوعي في جبهة حرض“، مؤكدا ان قوات الجيش وصلت المثلث الواقع على مشارف المدينة التي بات تطهيرها من باقي ”جيوب المليشيا الحوثية“ المدعومة من ايران ”مسألة وقت فقط“.
وأشار ”الإرياني“ الى ان احكام السيطرة على مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة يشكل ”انجاز كبير للجيش الوطني وضربة قاسية للمليشياالحوثية التي استماتت للحفاظ عليها، كونه يقطع اخر شريان لامدادتها بين محافظتي صعدة و حجة“.