مصدر مقرب من محافظ البنك المركزي يكشف حقيقة تمرد ”حافظ معياد“ على الرئيس ”هادي“ والانحياز لصف الامارات

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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رد مصدر مقرب من محافظ البنك المركزي، حافظ فاخر معياد، الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، على تقارير إعلامية تحدثت عن تمرد المحافظ على الرئيس عبد ربه منصور، تماهيا مع موقف الامارات.

ونقلت صفحة المحافظ على ”فيسبوك“ عن مصدر مقرب منه قوله ان تلك الأنباء تأتي في سياق ”محاولات الزج بالبنك في الصراع الحالي في بلادنا دون أي اكتراث للأضرار التي قد تلحق بالوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين، وذلك بفبركة والترويج لأخبار ليس لها أساس من الصحة“.

وأكد المصدر في التدوينة التي رصدها ”مأرب برس“، ”أنه لم تصل الى البنك أية توجيهات رئاسية، بصرف 5 مليار لمحافظة شبوة، حتى يتم رفضها كما تم الترويج له“.

وطالب المصدر جميع القوى السياسية ”النأي بالبنك عن أي صراعات لما فيه الصالح العام“، داعيا وسائل الاعلام المختلفة الى ”تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره“.

وأوضح ان ”للبنك قانونا يجب الالتزام به، وأن رئيس الجمهورية له من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية ما يكفي لأنهاء أي تمرد على قراراته وليس بحاجة لمثل هذه الفبركات الإعلامية المشبوهة“.

وأمس الاثنين 2 سبتمبر/أيلول، تداولت وسائل اعلامية أنباء تفيد بأن ”محافظ البنك المركزي حافظ معياد يرفض تنفيذ توجيهات الرئيس هادي بصرف خمسة مليار ريال تم تخصيصها كدعم لمحافظة شبوة“.

وقالت ان سبب الرفض والتعنت في تنفيذ توجيهات الرئيس بصرف الدعم المخصص لمحافظة شبوة يأتي ”تماشياً مع الموقف الإماراتي الذي يعمل على الحيلولة دون حصول السلطة المحلية بمحافظة شبوة على دعم يمكنها من تطبيع الأوضاع في المحافظة، وتعزيز موقف السلطة المحلية التي رفضت تسليم المحافظة والانصياع لإملاءات المجلس الإنتقالي وتمسكت بموقفها الداعم لشرعية الرئيس هادي وحكومته“.