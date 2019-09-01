ابنة ترمب تشعل انستغرام بقصة غامضة بعد تعرضها للتجريح من مسئولة سكرانة .. ماذا قالت؟

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه غفر لمساعدته الشخصية السابقة مادلين فيسترهوت التي تكلمت بأشياء غير محببة عن عائلة الرئيس أمام المراسلين وهي سكرانة، فقد قامت ابنة ترمب تيفاني التي كانت جزءاً من الحكاية المعنية بنشر قصة على إنستغرام في هذا الخصوص.

تيفاني تعرضت للتجريح في كلام المساعدة السابقة، التي ذكرت تحت وقع السكر، أن ترمب لا يحب التقاط صور مع ابنته الصغيرة، البالغة من العمر 25 عاماً، لأنه يعتقد بأنها زائدة الوزن.

وليس من الواضح ما إذا كانت قصة ابنة ترمب على إنستغرام، موجهة لشخص معين أم لا، لكن الاقتباس الذي أوردته مأخوذ من الشاعر المشرقي جلال الدين الرومي الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي، ويتحدث المقطع عن الحب الذاتي في مواجهة الشدائد:

"... تفحصني كما شئت، لكنك لن تعرفني أبداً

لأني أختلف مئات المرات عما تريدني أن أكون

ضع نفسك وراء عيني لكي تراني كما أرى نفسي

لأني اخترت أن أسكن في مكان لا يمكنك رؤيته.."

الاقتباس من الشاعر الفارسي القديم، كان قد جذب متابعي ابنة الرئيس بأكثر من مليون متابع، ويبدو أنه يعبر عن تداعيات الموقف الأخير.

ويوم الجمعة الفائت كان ترمب قد نفى صحة تعليقات ويسترهوت، فيما أكد مجدداً يوم السبت أنه يحب تيفاني، في حين أن ابنته الصغرى لم تعلق علناً على الحادث.

وقد أرفقت تيفاني مع الاقتباس صورة لها بالأسود والأبيض.

وكانت مادلين ويسترهوت (28 عاماً) قد تركت عملها يوم الخميس الماضي، كمديرة لعمليات المكتب البيضاوي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها استقالت بعد نشر تفاصيل من محادثتها مع الصحفيين في مأدبة عشاء غير رسمية.