صواريخ بالستية تتجه نحو السعودية َوالتحالف يكشف حقيقتها و مصيرها.. عاجل

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، صباح الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من عمران باتجاه المملكة. وشدد المالكي على أن محاولات الميليشيات الحوثية إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. كما أكد أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكلن المتحدث العسكري باسم المليشيات الحوثية قد اعلن في وقت سابق عن إطلاق دفعة صواريخ باليستية على أهداف عسكرية بمطار نجران بالسعودية.

إلى ذلك، اعتبر ناطق التحالف أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها"

كما رأى أن ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الميليشيات لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية