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دعوة تجتاح العالم عبر تويتر تدعو إلى مقاطعة طيران الإمارات

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات
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دعا ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى مقاطعة طيران الإمارات، ردا على انتهاكات الأخيرة في اليمن.

وطالب مغردون يمنيون وعرب جميع المتضررين والرافضين لسياسات الإمارات خلال السنوات الماضية بعدم حجز رحلاتهم عبر طيران الإمارات.

وقال ناشطون إن طيران الإمارات أحد مصادر الدخل للحكومة الإماراتية، التي تقوم بإنفاق المليارات على الأسلحة، التي تحارب فيها باليمن، وتقصف مناطق المدنيين.

وذكر ناشطون أن حملة مقاطعة طيران الإمارات يجب أن يتم تعميمها على جميع الدول العربية. يشار إلى أن اتهامات عديدة وجهت إلى الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، وارتكاب مجازر عديدة عبر القصف الجوي.

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