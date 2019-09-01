تحركات جنوبية جديدة من الجنوب لمواجهة انقلاب المجلس الانتقالي ورفض التدخلات... عاجل

الثلاثاء 03 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مارب

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كشف وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ، علي سالم الحريزي، عن تأسيس "مجلس إنقاذ وطني"، يمثل جميع الفصائل والمكونات في المحافظات الجنوبية في اليمن.

وقال موقع "الجزيرة نت"، إن الحريزي، أشار أن الكيان الجديد سيحمل اسم "مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي" وسيتم إطلاقه رسمياً من المهرة.

كما أعلن رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري فادي باعوم -في بيان أصدره مؤخراً- أنه خلال عشرة أيام سيتم الإعلان عن تشكيل تكتل وطني جنوبي من أهدافه العمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

وأشار البيان إلى السعي نحو إرساء شراكة بين كل مكونات الشعب، مع تجريم أي إقصاء، والتأكيد على التصالح والتسامح، ثم رفض أي تدخل خارجي مهما كان، وإعادة السلطة للشعب من خلال ممثلين منتخبين ومن خلال الاستفتاء.

ويأتي الإعلان عن تشكيل مجلس الإنقاذ الجنوبي بعد الانقلاب الذي نفذه "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً على الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وكان الشيخ الحريزي، أكد في تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية، أن رجال المهرة يستعدون، للدفاع عن محافظتهم، في ظل التوقعات بأن تحاول مليشيات الانتقالي السيطرة على محافظات شرق عدن، وتستمر شرقًا نحو الصحراء.