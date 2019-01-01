الحوثي يصفي قياداته.. مصادر تكشف عن أهم القيادات المستهدفة

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اكشفت مصادر مطلعة يمنية وقوف جهاز الاستخبارات الجديد للحوثي الذي يديره عبدالكريم الخيواني -أحد المقربين لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي- وراء عملية اغتيال الشيخ أحمد الشعملي أحد مشايخ حرف سفيان أمس الأول (الأحد) في مطعم المطوع أمام ملعب الثورة بحي التلفزيون أثناء تناوله طعام الغداء بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.
وأفاد شهود عيان بأن ملثمين يستقلون دراجة نارية اغتالوا الشيخ القبلي الذي يعد من المنافسين لجناح الصقور (قيادات الأسرة الحوثية القادمة من صعدة) على المناصب والمراكز القيادية.
وقال مقربون من الشعملي، إن عملية الاغتيال مخطط لها ضمن مسلسل تصفية الشخصيات القبلية، وصراع النفوذ داخل أجنحة الانقلاب، محملين الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة.
وقالت صحيفة عكاظ انها
وعلمت من مصادر خاصة، أن أبرز مهمات جهاز الاستخبارات الجديد تصفية عدد من القيادات القبلية والحزبية بينهم القيادات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام.