برنامج سعودي نزع 84 ألف لغم زرعها الحوثيون في اليمن

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نجح «مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن» (مسام) في نزع 84.825 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت اليمنية.
وأوضح المركز، في بيان له أمس، أن المشروع نزع خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) الماضي 1.077 لغماً، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و363 مضادة للدبابات، و635 ذخيرة غير متفجرة، و74 عبوة ناسفة، لافتاً إلى أن الحوثيين حاولوا إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة الجوف، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، المنح لمعيلات الأسر المستفيدات من دورات التأهيل المهني والإداري.
كما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مديرية الخوخة، في محافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وبلغ إجمالي المستفيدين من العيادات خلال شهر أغسطس (آب) الماضي 13.850 مستفيداً.