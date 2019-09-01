تفاصيل حادثة مؤلمة خطفت حياة عروسة وشقيقها بإحدى القرى الريفية جنوبي «اليمن»

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توفت، عروسة، وشقيقها، واصابة العريس،اليوم الاثنين في إحدى القرى الريفية، بمديرية الشعيب، شرق محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
ونقلت قناة"يمن شباب"، عن مصادر محلية قولها "إن الحادث المروري، أودى بحياة العروسة وشققها واصابة العريس اصابة خطرة، في قرية المصنعة، بمديرية الشعيب".
وأوضحت المصادر، أن سيارة كانت تحمل العروسة والعريس، وبجوارهما شقيقها، حيث تزحلقت السيارة، خلال سيرها في طريق وعرة في قرية المصنعة، مديرية الشعيب، أثناء موكب الزفاف، قبل أن تشهد تقلبات لتودي بحياة العروسة وشقيقها، واصابة العريس اصابة خطرة.
ووفق المصادر، فقد تحول العرس إلى مأتم، وخيم الحزن على أقرباء العريس والعروسة؛ نتيجة هذا الحادث المروري المؤلم في يوم زفافهما.
وكانت عروسة قد قتلت اليوم، برصاص شقيقها الأصغر، أثناء تجهزها للزفاف في مدينة القاعدة، جنوب محافظة إب، وسط اليمن.