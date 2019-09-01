الإعلان عن هلاك قيادات «حوثية» بارزة بينهم «أبو الكرار»

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أفادت مصادر محلية في محافظة صعدة، شمال اليمن،اليوم الاثنين 2 سبتمبر /أيلول 2019، بمصرع عدد من القيادات العسكرية الحوثية البارزة في كتاف.

وأوضحت المصادر بأن القيادات الحوثية لقيت حتفها أثناء عملية الالتفاف الواسعة التي قامت بها في وادي آل بو جبارة الأسبوع الماضي واندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة مسنودة بمقاتلات التحالف، والمليشيات المدعومة إيرانياً.

ووفقاً للمصادر، فإن "من أبرز هذه القيادات الحوثية التي تم القضاء عليها أثناء هذه المواجهات المباشرة والتي كانت وجهاً لوجه ومن مسافات صفرية، هم: "قائد محور صعدة"، عبد الله حسين علي حسين النوعة "قائد التدخل السريع"، جعفر المراني - أبو صلاح "نائب مدير جهاز الأمن السياسي بصعدة"، نسيم القيدلة "أبو الكرار".

الجدير بالذكر أن المئات من عناصر المليشيات الانقلابية تم القضاء عليها في وادي آل بو جبارة إلى جانب العديد من القيادات العسكرية للحوثيين.. إضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات العسكرية من قبل مقاتلات التحالف في المنطقة ذاتها.