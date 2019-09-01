الموت يُغيّب قيادي بارز في حزب «الإصلاح»

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توفى اليوم الاثنين رئيس التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة، الأستاذ القدير والمربي الفاضل الشيخ صالح عبده عبد الله محفل إثر مرض عضال ألم به.
وجاءت وفاة الشيخ محفل بعد حياة حافلة بالدعوة الى الله، وتربية الأجيال، والنصح للناس جميعا، وخدمة الوطن والإصلاح بين الناس.