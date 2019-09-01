الموت يُغيّب قيادي بارز في حزب «الإصلاح»

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفى اليوم الاثنين رئيس التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة، الأستاذ القدير والمربي الفاضل الشيخ صالح عبده عبد الله محفل إثر مرض عضال ألم به.

وجاءت وفاة الشيخ محفل بعد حياة حافلة بالدعوة الى الله، وتربية الأجيال، والنصح للناس جميعا، وخدمة الوطن والإصلاح بين الناس.