أول موقف رسمي للاحزاب والقوى السياسية بشأن القصف الجوي الإماراتي الذي استهدف قوات الشرعية بـ«عدن وأبين» - بيان

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكدت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية اليوم الاثنين تأييدها التام لمواقف قيادة الشرعية والبيان الرئاسي الصادر عنه، وما صدر عن الحكومة الشرعية من بيانات وإجراءات تجاه القصف الجوي الإماراتي الذي استهدف الجيش في عدن وأبين.

وثمنت الأحزاب والقوى السياسية في بيان لها حصل مأرب برس على نسخة منه الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية وجهودها في احتواء الأحداث التي حصلت في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.

وأشادت الأحزاب ببيان التحالف العربي الداعم للشرعية، والصادر بتاريخ 10 أغسطس 2019م، والذي أكد على انسحاب التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المعسكرات والمؤسسات التي استولت عليها، وندعو إلى ضرورة الالتزام به وحل كافة الخلافات بين شركاء الوطن بالحوار تحت سقف الشرعية والمرجعيات الثلاث، ورفض استخدام السلاح لفرض أي خيارات سياسية.

كما ثمنت الأحزاب والقوى السياسية، مواقف التحالف العربي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي والدول الصديقة على مواقفها الداعمة لوحدة وأمن وسيادة واستقرار اليمن، لما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الأحزاب والقوى السياسية، على أهمية وحدة كافة القوى الوطنية المناهضة للانقلاب، تحت سقف الشرعية الدستورية، والمرجعيات الثلاث، نحو هدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي ومواجهة المشروع الإيراني الداعم له، وبما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي وتلاحم الصف الوطني.

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية الموقعة على البيان

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

اتحاد الرشاد اليمني

حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية

حزب التجمع الوحدوي اليمني

حزب الشعب الديمقراطي

الحزب الجمهوري