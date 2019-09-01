علا الفارس تقدم أولى نشراتها عبر الجزيرة .. تفاعل كبير .. فيديو

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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ظهرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، الأحد، للمرة الأولى كمقدمة نشرات إخبارية على فضائية "الجزيرة".

وأطلّت الفارس في نشرتي أخبار، في مستهل تجربتها الجديدة مع "الجزيرة"، بعد شهور أمضتها في تقديم برامج بقناة "بي أن".

وتفاعل مغردون مع إطلالة علا الفارس الأولى، عبر "الجزيرة"، فيما شن مغردون سعوديون هجوما عنيفا عليها.

وكانت "الفارس" أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" في شباط/ فبراير الماضي، بعد أن عملت لسنوات طويلة في المجموعة السعودية في تقديم الأخبار وبرنامج "إم بي سي في أسبوع"، قبل أن تترك القناة عام 2017 إثر تغريدة كتبتها عبر حسابها في "تويتر" أثارت غضب الجمهور السعودي.