بعد رد عبد الله بن زايد المتحدي .. محمد بن راشد يرد : الرسالة وصلت

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عاد حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، إلى التعليق على قضية الأصوات المسيئة لصورة البلاد، وذلك بعد تعليق وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقال محمد بن راشد في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الرسالة التي بعثناها وصلت.. والأفعال أهم من الأقوال .. وسنتابع ما وعدنا به".

وتابع: "أجدد ثقتي في الوزراء والقادة كافة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا.. وأقول للجميع أحلامنا في السماء.. ولكن أرجلنا على الأرض.. ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في قطاعاتنا الحيوية والمجتمعية كافة".

وكان عبد الله بن زايد عقب على رسالة محمد بن راشد التي طالب فيها بوقف "العبث والفوضى" التي تضر بسمعة الإمارات، بالقول إن "لتغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية، تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكرا محمد بن راشد".

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