هل يستطيع هادي طرد الإمارات من التحالف مع السعودية؟ بعد رد عبد الله بن زايد المتحدي .. محمد بن راشد يرد : الرسالة وصلت محافظة جنوبية تطلق قضايا الحرب والموت وتحتفل بزفاف 240 عريس وعروس تدشين العام الدراسي الجديد بمحافظة الجوف السيسي يوزر دولة خليجية ... وبعد مغادرته لها يتم أيقاف رئيس جهاز أمن الدولة فيها الحكومة ”الشرعية“ تبدأ تحركاتها الدولية لإنهاء دور الامارات في ”التحالف“ و”الحضرمي“ يتولى المهمة وأكبر 4 قوى عالمية تبلغه موقفها لماذا تدخل الملك سلمان لوقف إعدام مواطن عربي بالسعودية ؟ .. التفاصيل كاملة تطورات مفاجئة في المشهد اليمني.. انزعاج كبير في الرئاسة وطائرة خاصة تنقل ”علي محسن“ من الرياض بأوامر سعودية والمملكة تدفع بقوات عسكرية ضخمة الى جنوب اليمن محافظ شبوة يكشف عن مصير المليشيات الانفصالية التي وقعت في قبضة الجيش ومضمون توجيهات اصدرها هادي وزير يمني يكشف عن رسالة عاجلة ونارية تلقتها قيادات ”الشرعية“ في ”جدة“
عاد حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، إلى التعليق على قضية الأصوات المسيئة لصورة البلاد، وذلك بعد تعليق وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان.
وقال محمد بن راشد في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الرسالة التي بعثناها وصلت.. والأفعال أهم من الأقوال .. وسنتابع ما وعدنا به".
وتابع: "أجدد ثقتي في الوزراء والقادة كافة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا.. وأقول للجميع أحلامنا في السماء.. ولكن أرجلنا على الأرض.. ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في قطاعاتنا الحيوية والمجتمعية كافة".
وكان عبد الله بن زايد عقب على رسالة محمد بن راشد التي طالب فيها بوقف "العبث والفوضى" التي تضر بسمعة الإمارات، بالقول إن "لتغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية، تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكرا محمد بن راشد".
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