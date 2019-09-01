محافظة جنوبية تطلق قضايا الحرب والموت وتحتفل بزفاف 240 عريس وعروس

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-سبا

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احتفل بمنطقة غيل بن يمين بمحافظة حضرموت ، اليوم ، بالعرس الجماعي الثالث لــ 240 عريس وعروس بتمويل من أهل الخير والاحسان.

وفي الاحتفال أشاد المدير العام لمديرية غيل بن يمين صالح مولى بمستوى تنظيم مهرجان الزواج والجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية المنظمة له..مشيراً إلى أن هذه المناسبات لها اهمية وفائدة على المجتمع وتقوى من اواصر المحبة والتراحم والتكافل بين افراده وادخال الفرح والسرور في نفوسهم.

وقدم في الاحتفال فقرات متنوعة من زوامل ومساجلات شعرية ورقصات فلكلورية وتراثية عبرت عن اصالة وحضارة المنطقة وتعاون أهلها وتعبيرًا عن فرحتهم ومشاركتهم العرسان زواجهم المبارك.