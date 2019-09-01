تدشين العام الدراسي الجديد بمحافظة الجوف

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دشن وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم، ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور محمد صالح محسن، بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020م.
واشار الوكيل الحاشدي الى أن محافظة الجوف تشهد تقدم ملموس في مجال التعليم ..مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالتعليم ووضعه على رأس أولوياتها وستعمل جاهدة لتجاوز المشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة.
ولفت مدير مكتب وزارة التربية بالمحافظة الى ماتعانيه المحافظة من نقص الكتاب الدراسي والكادر التربوي.